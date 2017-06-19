Опубликован список рекомендуемых к запрету в Украине сайтов

В понедельник, 19 июня, Министерство информационной политики на своем официальном сайте обнародовало список интернет-сайтов, рекомендуемых к запрету в Украине.
Соответствующий список обнародован на сайте ведомства. Таким образом, Мининформполитики предлагает запретить такие сайты:
1. rusvesna.su
2. rusnext.ru
3. news-front.info
4. www.novorosinform.org
5. nahnews.org
6. antifashist.com
7. antimaydan.info
8. lug-info.com
9. novorossia.today
10. comitet.su
11. novoross.info
12. freedom.kiev.ua
13. www.politnavigator.net
14. odnarodyna.org
15. www.zasssr.info
16. ruspravda.info
17. on-line.lg.ua
18. www.ruscrimea.ru
19. c-pravda.ru
20. 1tvcrimea.ru
Все эти информационные ресурсы поддерживают пророссийский сепаратизм.
Среди причин, из-за которых хотят запретить доступ к перечисленным сайтам, указано нарушение территориальной целостности Украины, разжигание межнациональной и межэтнической вражды, призывы к свержению конституционного строя, нарушение законодательства про декоммунизацию.
Кстати, этот список рассмотрен экспертным советом при ведомстве и передан Службе безопасности Украины.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о процессе механизма блокированию российских интернет-ресурсов.