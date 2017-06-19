Опубликован список рекомендуемых к запрету в Украине сайтов

Заместитель министра информполитики Попова подала в отставку Заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова подала в отставку.

Электронные декларации начали появляться на сайте Несколько десятков деклараций уже появилось на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В Украине запретили еще один российский канал Пресс-служба Национального совета по телерадиовещанию в Украине сообщила, что из перечня разрешенных в Украине изъят российский канал Multimania TV.