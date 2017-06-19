18:50 19.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Опубликован список рекомендуемых к запрету в Украине сайтов

В понедельник, 19 июня, Министерство информационной политики на своем официальном сайте обнародовало список интернет-сайтов, рекомендуемых к запрету в Украине. 

Опубликован список рекомендуемых к запрету в Украине сайтов

Соответствующий список обнародован на сайте ведомства. Таким образом, Мининформполитики предлагает запретить такие сайты:

1. rusvesna.su

2. rusnext.ru

3. news-front.info

4. www.novorosinform.org

5. nahnews.org

6. antifashist.com

7. antimaydan.info

8. lug-info.com

9. novorossia.today

10. comitet.su

11. novoross.info

12. freedom.kiev.ua

13. www.politnavigator.net

14. odnarodyna.org

15. www.zasssr.info

16. ruspravda.info

17. on-line.lg.ua

18. www.ruscrimea.ru

19. c-pravda.ru

20. 1tvcrimea.ru

Все эти информационные ресурсы поддерживают пророссийский сепаратизм.

Среди причин, из-за которых хотят запретить доступ к перечисленным сайтам, указано нарушение территориальной целостности Украины, разжигание межнациональной и межэтнической вражды, призывы к свержению конституционного строя, нарушение законодательства про декоммунизацию. 

Кстати, этот список рассмотрен экспертным советом при ведомстве и передан Службе безопасности Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о процессе механизма блокированию  российских интернет-ресурсов.


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