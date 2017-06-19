Неизвестные пытались взорвать электроподстанцию, - Аброськин - ФОТО

Станция обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка. Об этом на своей страничке Facebook сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его данным, взрывное устройство было установлено под забором. Взрыв прогремел, но к счастью, железнодорожная станция не пострадала.

Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железного транспорта продолжается, - заверил он, добавив, что сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. На месте работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства, - заверил Аброськин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области недалеко от населенного пункта Байрак, расположенного на оккупированной боевиками из так называемой Донецкой народной республики Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик. В нем ехали местными жителями. В результате происшествия были травмированы женщина и мужчина.