На Закарпатье у мужчины похитили миллион гривен, полиция объявила план "Перехват"

Грабитель напал на мужчину с ножом на улице Можайского. Для поиска злоумышленника полиция объявила план "Перехват".

Ограбленный мужчина, получивший ножевое ранение ушной раковины, сейчас находится в больнице. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, полиция уже установила, что вероятные подозреваемые в совершении правонарушения передвигались на автомобиле "Opel Frontera" серого цвета.

Вместе с тем пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции области Татьяна Щеголева пояснила, что по факту кражи открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.

Подобное правонарушение карается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Печерском районе столицы неизвестные отобрали у киевлянина больше миллиона гривен. Мужчина хотел обменять деньги на валюту. Как сообщает столичное управление полиции, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.