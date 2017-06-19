На Донбассе в понедельник ранены два бойца – ВИДЕО

В результате таких действий двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Согласно сообщению, на приморском направлении сегодня из минометов боевики обстреляли Павлополь, из гранатометов разных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – опорные пункты у Широкино, Водяного, Талаковки и Березового.

На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были обстреляны подразделения сил АТО в южных пригородах Авдеевки. Обстрел позиций в районе Новолуганского на Светлодарской дуге осуществлялся из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении открывался огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи пгт Станица Луганская, из гранатометов – по опорным пунктам у Новозвановки. В районе Бахмутской трассы обстреливались из 120-мм и 82-мм минометов и пехотного вооружения в районе Крымского.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 июня, на Донбассе зафиксировали 47 вражеских обстрелов. Ранения получили шестеро бойцов ВСУ.