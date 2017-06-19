МИД сообщил о возвращении оправданных в Анголе моряков в Украину

Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Отметим, моряков Sutton Tide задержали в Анголе по подозрению в том, что они принимали участие в хищении топлива. В часности, под подозрением оказались моряки из Украины, России, Хорватии и Филиппин.

Таким образом, почти три месяца члены экипажа судна Sutton Tide перебывали в городе Сойо в связи с обвинением в неправомерных действиях.

Однако суд провинции Заире решением от 14.06.2017 года оправдал моряков, в том числе трех граждан Украины.

"Посольство Украины в Анголе, которое в течение указанного периода сопровождало дело и предоставляло активное содействие нашим соотечественникам, приветствует моряков с возвращением на Родину к своим семьям", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области региональное управления Госпогранслужбы совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым.