Краматорчане протестуют против украшения города старыми автопокрышками

Сейчас покрышки повсеместно применяют для того, чтобы сделать из них детали дизайна, а также клумбы, ограждения и прочее. Почти каждый двор города обладает таким элементами декора.

Жители считают, что использование покрышек только портит облик города, тогда как Краматорск стремятся сделать местом, которое удобно для жизни, и декор из покрышек назвали безвкусным. Украшение города отходами не добавляет городу красоты – убеждены жители.

Как сообщал УРА-Информ, для мусорного полигона Львова должно быть выделено 50 миллионов гривен.