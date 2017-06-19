16:10 19.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Краматорчане протестуют против украшения города старыми автопокрышками

Жители н.п. Краматорск попросили запретить дальнейшее украшение их города старыми автопокрышками.

Краматорчане протестуют против украшения города старыми автопокрышками

Сейчас покрышки повсеместно применяют для того, чтобы сделать из них детали дизайна, а также клумбы, ограждения и прочее. Почти каждый двор города обладает таким элементами декора.

Жители считают, что использование покрышек только портит облик города, тогда как Краматорск стремятся сделать местом, которое удобно для жизни, и декор из покрышек назвали безвкусным. Украшение города отходами не добавляет городу красоты – убеждены жители.

Как сообщал УРА-Информ, для мусорного полигона Львова должно быть выделено 50 миллионов гривен.


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