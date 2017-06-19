12:27 19.06.2017 | Общество | Новости
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Больше 65 миллионов граждан в мире покинули собственные дома – ООН

К концу 2016-го года во всем мире было примерно 65,6 миллионов людей, которые оказались вынуждены покинуть собственные дома.

Больше 65 миллионов граждан в мире покинули собственные дома – ООН

Такая информация содержится в докладе, который был опубликован Агентством ООН, которое занимается сейчас вопросами беженцев. Согласно этому отчету – в 2016-ом беженцев стало примерно на 300 тысяч больше, чем их был в мире еще в 2015-ом году.

В эту цифру – примерно 66 миллионов человек, входят сразу три составляющие – это 22 с половиной миллиона человек – это максимальная цифра – по сравнению с более ранними показателями. Также 17-ть миллионов граждан сейчас пребывают под защитой Агентства ООН. Все остальные – палестинские беженцы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за год около 110 тысяч человек стали беженцами.


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