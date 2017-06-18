В Одессе произошел пожар со взрывом

Сегодня ночью к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании, которое ранее принадлежало Министерству обороны Украины.
Данную информацию передает ГСЧС в Одесской области.
В сообщении говорится, что ориентировочная площадь пожара - 300 кв.м. К ликвидации были привлечены 14 единиц техники и 52 спасателя.
Отмечается, что во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона. В результате пожара огнем повреждена крыша здания.
В данный момент причина пожара устанавливается.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
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