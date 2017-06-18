В Одессе произошел пожар со взрывом

Данную информацию передает ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что ориентировочная площадь пожара - 300 кв.м. К ликвидации были привлечены 14 единиц техники и 52 спасателя.

Отмечается, что во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона. В результате пожара огнем повреждена крыша здания.

В данный момент причина пожара устанавливается.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 24 человека погибли в результате лесных пожаров в Португалии.