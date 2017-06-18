В Конотопе депутат облрады стрелял по людям

Очевидцы утверждают, что политик в состоянии алкогольного опьянения домогался девушку. Вместе с тем пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова пояснила, что сегодня после восьми часов вечера в дежурную часть полиции одновременно поступило два заявления.

Одно - от депутата, который утверждал, что один из местных жителей забрал у него золотой кулон, а второе от его "оппонента". Он заверил, что сам депутат стрелял в него из пистолета и не попал. Эти заявления были сразу внесены в журнал единого учета, - отметила она, добавив, что полицейские на месте происшествия установили, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами и возник конфликт, обстоятельства которого сейчас выясняет следствие.

В свою очередь городской голова Артем Семенихин в своем Facebook написал, что ему позвонили активисты и сообщили, что депутат, в состоянии алкогольного опьянения, домогался девушки просто в центре города. Люди, которые вступились за девушку, были им расстреляны из личного оружия.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове на улице Шпитальная мужчина устроил стрельбу с пьяными молодыми людьми.