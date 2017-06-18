12:03 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168045:nastia

Шесть человек задержали во время Марша равенства в Киеве

Шесть человек, которые пытались помешать проведению Марша равенства в столице, доставили в полицейский участок.

Шесть человек задержали во время Марша равенства в Киеве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении говорится, что граждан, которые пытались прорвать кордон полиции, доставили в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действиям.

Отмечается, что во время прохождения колонны произошло несколько столкновений.

На марш пришло около 100 человек противников ЛГБТ-движения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве начался гей-парад Киев-Прайд 2017.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив