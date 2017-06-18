Шесть человек задержали во время Марша равенства в Киеве

Шесть человек, которые пытались помешать проведению Марша равенства в столице, доставили в полицейский участок.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В сообщении говорится, что граждан, которые пытались прорвать кордон полиции, доставили в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действиям.
Отмечается, что во время прохождения колонны произошло несколько столкновений.
На марш пришло около 100 человек противников ЛГБТ-движения.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве начался гей-парад Киев-Прайд 2017.