Шесть человек задержали во время Марша равенства в Киеве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении говорится, что граждан, которые пытались прорвать кордон полиции, доставили в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действиям.

Отмечается, что во время прохождения колонны произошло несколько столкновений.

На марш пришло около 100 человек противников ЛГБТ-движения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве начался гей-парад Киев-Прайд 2017.