Пограничники в автобусе нашли танковые запчасти - ФОТО

Пограничники Черниговского отряда в воскресенье, 18 июня, обнаружили в рейсовом автобусе, который прибыл на въезд в Украину, запчасти от танка.
Инцидент произошел сегодня утром в пункте пропуска "Сеньковка" на границе с Россией. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, пакет с товаром военного назначения был обнаружили во время осмотра транспортного средства.
В багажном отделении автобуса находились два танковых прожектора типа "Луна". При этом водитель автобуса заверил, что передачу он получил в городе Санкт-Петербург от неизвестного лица. Груз должны были забрать в одном из украинских городов, - заверил он.
Пограничники изъяли груз и сейчас открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину боеприпасы.