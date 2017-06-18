Пограничники в автобусе нашли танковые запчасти - ФОТО

Инцидент произошел сегодня утром в пункте пропуска "Сеньковка" на границе с Россией. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, пакет с товаром военного назначения был обнаружили во время осмотра транспортного средства.

В багажном отделении автобуса находились два танковых прожектора типа "Луна". При этом водитель автобуса заверил, что передачу он получил в городе Санкт-Петербург от неизвестного лица. Груз должны были забрать в одном из украинских городов, - заверил он.

Пограничники изъяли груз и сейчас открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался ввезти в Украину боеприпасы.