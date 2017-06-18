09:39 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пять военных получили ранения в зоне АТО

Пятеро военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки.

Пять военных получили ранения в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

В сообщении говорится, что за минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате боевых действий пятеро бойцов сил АТО получили ранения.

Пять военных получили ранения в зоне АТО

За минувшие сутки

Пятеро военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки.

Почти треть обстрелов произошли с применением противником тяжелого артиллерийского вооружения. Кроме того, захватчики обстреляли и одно из прифронтовых поселков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Сомали после нападения боевиков погибли 14 человек.


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