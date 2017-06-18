Пятеро военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
В сообщении говорится, что за минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате боевых действий пятеро бойцов сил АТО получили ранения.
Пять военных получили ранения в зоне АТО
За минувшие сутки
Пятеро военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки.
Почти треть обстрелов произошли с применением противником тяжелого артиллерийского вооружения. Кроме того, захватчики обстреляли и одно из прифронтовых поселков.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Сомали после нападения боевиков погибли 14 человек.