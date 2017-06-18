На Донбассе террористы убили военных за отказ от исполнения приказа

Выяснилось, что на Донбассе два террориста были ранены, а также пятеро – убиты. Дело в том. что боевики устроили расстрел военных, которые отказались выполнить приказ касательно выплаты денег. Про это рассказали сотрудники разведуправления Минобороны.

Командир одного из подразделений отдал приказ начать стрелять по военным, избившим офицера и тем, что решили не выплачивать деньги. В итоге пять человек убиты и еще двое получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, террористам одного из подразделений на Донбассе не заплатили их зарплату за дезертирство одного из боевиков подразделения.