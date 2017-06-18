01:00 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы убили военных за отказ от исполнения приказа

На Донбассе по итогам инцидента оказались застрелены пятеро террористов.

На Донбассе террористы убили военных за отказ от исполнения приказа

Выяснилось, что на Донбассе два террориста были ранены, а также пятеро – убиты. Дело в том. что боевики устроили расстрел военных, которые отказались выполнить приказ касательно выплаты денег. Про это рассказали сотрудники разведуправления Минобороны.

Командир одного из подразделений отдал приказ начать стрелять по военным, избившим офицера и тем, что решили не выплачивать деньги. В итоге пять человек убиты и еще двое получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, террористам одного из подразделений на Донбассе не заплатили их зарплату за дезертирство одного из боевиков подразделения.


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