Боевики 19 раз в воскресенье открывали огонь

В результате боевых действий никто из бойцов не пострадал. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, на приморском направлении зафиксировано более половины всех вражеских вооруженных провокаций.

Сегодня утром противник выпустил пять мин калибра 120-мм в сторону наших позиций вблизи Павлополя и Чермалыка. При этом в районе Широкино, Водяного и Талаковки боевики неоднократно открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении противник ночью стрелял по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. Затем дважды была обстреляны

укрепления украинских военнослужащих возле Каменки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. После обеда под вражеский огонь попали позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганскому. Там боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении зафиксировано три факта нарушения НВФ "режима тишины". В частности, около трех часов дня противник накрыл силы ВСУ неподалеку Крымского почти десятком мин со 120-мм минометов. Еще раньше боевики били со станкового противотанкового гранатомета в районе Катериновки, а у Новоалександровки вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на луганском направлении, 12 обстрелов было из минометов.