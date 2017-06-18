12:15 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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18 тысяч украинцев воспользовались безвизом

Безвизовым режимом с Европейским союзом уже воспользовались 18 тысяч украинцев.

18 тысяч украинцев воспользовались безвизом

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день границу со странами ЕС пересекли 441 тыс граждан Украины. Из них - 90 тыс украинцев во время путешествия использовали биометрические паспорта, а еще 18 тыс граждан воспользовались преимуществами нововведенного безвизового режима.

Отмечается, что с начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 22 гражданам Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что уже почти 13 тысяч украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС.


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