18 тысяч украинцев воспользовались безвизом

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день границу со странами ЕС пересекли 441 тыс граждан Украины. Из них - 90 тыс украинцев во время путешествия использовали биометрические паспорта, а еще 18 тыс граждан воспользовались преимуществами нововведенного безвизового режима.

Отмечается, что с начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 22 гражданам Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что уже почти 13 тысяч украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС.