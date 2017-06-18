18 человек пострадали в результате столкновения парома с причалом в США

При заходе судна в порт, паром по невыясненным причинам врезался в причал. Не менее 18 человек получили травмы.
Об этом сообщил в субботу глава городского пожарного управления Дин Мелансон.
В сообщении говорится, что крушение произошло при заходе судна в местный порт, когда оно по невыясненным причинам врезалось в причал. В результате паром сел на мель и получил пробоину. На судне находились свыше 50 пассажиров и членов экипажа, все они были успешно эвакуированы.
Отмечается, что всего 18 человек получили ранения, 15 из них были госпитализированы.
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