16:20 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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12 минометных обстрелов произошло в зоне АТО

Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на луганском направлении, 12 обстрелов было из минометов.

12 минометных обстрелов произошло в зоне АТО

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В сообщении говорится, что с обеда и до позднего вечера на этих участках враг применял минометы.

По его словам, все 10 эпизодов использования террористами запрещенного минскими соглашениями вооружения сопровождались использованием гранатометов, пулеметов и бронетехники.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пять военных получили ранения в зоне АТО.


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