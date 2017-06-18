12 минометных обстрелов произошло в зоне АТО

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В сообщении говорится, что с обеда и до позднего вечера на этих участках враг применял минометы.

По его словам, все 10 эпизодов использования террористами запрещенного минскими соглашениями вооружения сопровождались использованием гранатометов, пулеметов и бронетехники.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пять военных получили ранения в зоне АТО.