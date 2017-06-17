23:45 17.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе в подъезде старого дома обвалился потолок

В н.п. Одесса по итогам обвала в подъезде старого здания жители данного здания не пострадали.

В Одессе в подъезде старого дома обвалился потолок

Обвал здания зафиксирован на улице Большая Арнаутская – в жилом здании, которому уже более сотни лет. Здание, в котором обвалился потолок, было построено в 1913-ом году. Коммунальщики планировали приступать к его ремонту уже со следующей недели.

По результатам обвала в здании над домом продолжают висеть осколки стекла, поэтому в здании находиться очень опасно. Также известно, что в Кении был обвал в семиэтажном здании, и в итоге 120 человек пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016-го года в г. Чернигов рухнуло общежитие, в результате погибла девушка.


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