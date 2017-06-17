В Крыму стало на 40% меньше туристов

Туристов на полуострове стало меньше на 40 процентов уже в начале туристического сезона. Причин потери интереса к Крыму в том числе – высокая цена на перелет, а также плохая погода – передали туроператоры.

При этом туристический сезон на полуострове стартовал в мае. В майские праздники операторы отметили снижение продаж туров. В Крым ранее поехали на 38 процентов туристов меньше, чем фиксировали в 2016-ом году. Владельцы отелей уже подтвердили эту информацию.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в аэропорту в Египте застряли украинские туристы – из-за неисправного самолета.