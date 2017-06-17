В Донецкой области обостряют порядок патрулирования

Об этом сообщает управление Нацполиции в области.

Как отмечается, во время выпускных вечеров и празднования годовщины освобождения Мариуполя от террористов на улицы выйдут на 1500 полицейских больше.

Таким образом, завтра патрулировать будут полицейские вместе с военными Национальной гвардии. Кроме того, на улице выедут также автопатрули.

"В тех населенных пунктах, где будут выпускные, полиция намерена не допустить правонарушений при участии несовершеннолетних", - сказано в сообщении Нацполиции.

Также стало извесно, что в Святогорск и Лиманское, где открываются 14 детских лагерей направили дополнительные силы реагировани.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с целью укомплектования украинской патрульной полиции уже было сделано объявление про набор 5500 новых патрульных.