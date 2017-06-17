Украина планирует запустить новый поезд в страны Балтии

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Как отмечается, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на днях обсудил данный проект с министром транспорта и связи Литвы Рокасом Масюлисом на встрече в Вильнюсе.

По словам Омеляна, приоритетным направлением деятельности Мининфраструктуры является расширение прямого сообщения со странами Европы, в частности, и со странами Балтии.

"Мы рассчитываем, что сможем запустить поезд "пяти столиц" уже до конца года, и этот маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Также Омелян отметил важность развития мультимодальных, комбинированных перевозок и положительнье результаты работы поезда "Викинг".

Поскольку, транспортный проект позволит достичь максимально успешных результатов по формированию новых эффективных логистических решений организации перевозочного процесса Европа - Азия - Европа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 августа текущего года ПАО "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд "Львов - Краков".