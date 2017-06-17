Семен Семенченко назвал Андрея Белецкого "информационной консервой" Ахметова и Авакова Так лидер второго этапа блокады прокомментировал выход документального фильма «По следам блокады», в котором командир полка «Азов» Андрей Белецкий и советник министра МВД Зорян Шкиряк назвали Семена Семенченко «дерьмом». «Вопросов нет. Хотя нет, один все-таки есть. Но не к тем, кто в передаче льет дерьмо на блокадников. Они люди подневольные. А к Ахметову с Аваковым. Вы уверены, что раскрывать все свои информационные консервы в первой же информационной битве оправдано? Они до конца второго этапа не протухнут? А что будете делать, когда закончатся «карманные патриоты» и «националисты»?» - заявил Семенченко на своей странице в Facebook.



Ранее народный депутат Семен Семенченко (фракция «Самопомоч») завил о начале второго этапа блокады ОРДЛО одной из целей котрой станет Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Отвечая на вопрос будет ли Семенченко инициировать проверки АМК и ФГИ на этих предприятиях, нардеп заявил, что Бурштынскую ТЭС просто "заберут". "Мы его (предприятие) заберем. Просто заберем физически", - заявил нардеп.



Как известно, с 2015-го года безуспешную борьбу за получение контроля над «Западэнерго» вообще и БуТЭС в частности ведут структуры, подконтрольные бизнесмену Игорю Коломойскому.



Бурштынская ТЭС (БуТЭС) - тепловая электростанция, расположенная возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность — 2334 МВт. БуТЭС входит в состав ПАО «Западэнерго». С 1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E). Присоединение к ENTSO-E открыло возможности для увеличения экспортных поставок электроэнергии с Украины. Источник: from-ua.com

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