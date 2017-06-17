На границе с Крымом застряли 100 авто

Про это сообщил 17-го июня представитель погранотряда – глава пресс-службы И. Шевцов. Согласно его словам – за последнюю неделю контролирующие органы организовывают для людей неудобства – для тех, которые пробуют пересечь админграницу Крыма.

В течение часа только пять-шесть машин пропускают. Ситуация с пропуском создается пограничниками, потому что роста пассажиропотока нет – отметил Шевцов. К примеру, в полдень перед пунктом "Каланчак" в очереди стояло 45 авто.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине стал жестче порядок патрулирования – примерно на полторы тысяч правоохранителей больше выйдет на улицы.