На Донбассе террористам не выплатили зарплату за дезертирство

На Донбассе сейчас продолжают наказывать террористов за их дезертирство.
Так, недавно за зафиксированный факт дезертирства террористам просто не выплатили зарплату. Зарплата была не заплачена целому подразделению. Эти сведения недавно распространили представители ГУ разведки Минобороны страны – при помощи соцсети.
Таким образом, состав подразделения, в котором был замечен факт дезертирства, не получил зарплату за месяц. Причина была названа такая – возмещение расходов, которые были понесены за розыск дезертира.
Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе активизировали патрулирование. В частности, примерно полторы тысячи полицейских скоро выйдут на улицы.