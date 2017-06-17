12:47 17.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест на оккупированный Донбасс отправил 17 тонн стройматериалов

На временно неподконтрольную Украины территорию Донецкой области доставили 17 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Красный Крест на оккупированный Донбасс отправил 17 тонн стройматериалов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом", - гласит сообщение.

Так, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом 17 тонн.

Сообщается, что вчера в контрольных пунктах въезда-выезда зафиксировано существенное возрастание транспортного потока. В общем через КПВВ последовало почти 43,5 тысячи человек и 6300 транспортных средств.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", первые 30 грузовиков с гуманитарным грузом от Швейцарского агентства развития и сотрудничества были отправлены на Донбасс через КПВВ "Новотроицкое".


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