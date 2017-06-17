Красный Крест на оккупированный Донбасс отправил 17 тонн стройматериалов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом", - гласит сообщение.

Так, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом 17 тонн.

Сообщается, что вчера в контрольных пунктах въезда-выезда зафиксировано существенное возрастание транспортного потока. В общем через КПВВ последовало почти 43,5 тысячи человек и 6300 транспортных средств.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", первые 30 грузовиков с гуманитарным грузом от Швейцарского агентства развития и сотрудничества были отправлены на Донбасс через КПВВ "Новотроицкое".