06:47 17.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Больше миллиона украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства"

К программе под названием “Доступные лекарства” уже подключились примерно шесть тысяч аптек.

Больше миллиона украинцев воспользовались программой

Кроме того – больше миллиона украинских граждан уже воспользовались данной программой. Про это передали представители Минздрава.

Уже больше миллиона украинских жителей использовали хотя бы раз программу под названием Доступные лекарства. Она начала работать в апреле 2017-го года. Люди уже согласно программе получили препараты от диабета, сердечно-сосудистых болезней, от астмы совершенно бесплатно или с некоторой доплатой.

Как сообщал УРА-Информ, в мае программой "Доступные лекарства" воспользовались уже 700 тысяч граждан Украины.


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