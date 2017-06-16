16:20 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167995:mysnichenko

Жители Львова собрали на утилизацию 7500 батареек

Жители н.п. Львов начиная с 2016-го года занимались сбором батареек, а также люминесцентных ламп.

Жители Львова собрали на утилизацию 7500 батареек

В итоге для последующей утилизации было собрано примерно 7500 батареек, а также около 52-ух тысяч опасных люминисцентных ламп. Эти данные сегодня – 16-го июня – распространили представители Львовского горсовета.

Известно, что в течение полутора лет жители этого населенного пункта собирали небезопасных отходы для того, чтобы потом сдать их в утилизацию. Так. от физлиц за это время получили примерно 12 тысяч опасных ламп, а также примерно 40 тысяч таких ламп – от лиц юридических.

Как сообщал УРА-Информ, в начале июня жители Львова перекрыли дорогу в знак протеста против невывезенного мусора.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив