Жители Львова собрали на утилизацию 7500 батареек

В итоге для последующей утилизации было собрано примерно 7500 батареек, а также около 52-ух тысяч опасных люминисцентных ламп. Эти данные сегодня – 16-го июня – распространили представители Львовского горсовета.

Известно, что в течение полутора лет жители этого населенного пункта собирали небезопасных отходы для того, чтобы потом сдать их в утилизацию. Так. от физлиц за это время получили примерно 12 тысяч опасных ламп, а также примерно 40 тысяч таких ламп – от лиц юридических.

Как сообщал УРА-Информ, в начале июня жители Львова перекрыли дорогу в знак протеста против невывезенного мусора.