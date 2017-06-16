22:00 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине снижается уровень безработицы

В Госслужбе занятости нашей страны в мае месяце регистрировали около 350-ти тысяч безработных.

В Украине снижается уровень безработицы

Так, в нашей стране, не учитывая территорий Крымского полуострова. А также зоны АТО и Севастополя за май месяц фиксировали снижение уровня безработицы. Безработица в сравнении с апрелем снизилась немного, составив 1,3 процента. Эти сведения распространил Госстат.

Это значит, что количество безработных за 30 дней снизилось на 21 тысячу граждан. Пособие же по безработице получали около 280-ти тысяч граждан. Его средний размер составлял около тысячи гривен, при этом размер пособия в мае составлял на 62 гривны больше, чем было в апреле.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в стране фиксировали рост уровня безработицы.


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