В Украине снижается уровень безработицы

Так, в нашей стране, не учитывая территорий Крымского полуострова. А также зоны АТО и Севастополя за май месяц фиксировали снижение уровня безработицы. Безработица в сравнении с апрелем снизилась немного, составив 1,3 процента. Эти сведения распространил Госстат.

Это значит, что количество безработных за 30 дней снизилось на 21 тысячу граждан. Пособие же по безработице получали около 280-ти тысяч граждан. Его средний размер составлял около тысячи гривен, при этом размер пособия в мае составлял на 62 гривны больше, чем было в апреле.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в стране фиксировали рост уровня безработицы.