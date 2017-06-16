В пятницу в Украине потеплеет и будет сухо

Дожди и грозы пройдут только на западе. Температура воздуха днем немного поднимутся и составит 22-24 градусов тепла. Ветер сегодня будет дуть западного направления 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе Украины днем в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночная температура воздуха будет от 7 до 13 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

В северных регионах сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от

7 до 13 теплых градусов. Днем термометры покажут 20-25 градусов со знаком плюс.

В центре страны в пятницу синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-25 градусов.

На востоке Украины также без осадков. Ночью будет от 7 до 12 градусов тепла. Днем температура воздуха составит 17-23 теплых градусов.

На юге страны без осадков и тепло. Температура воздуха ночью составит 9-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-24 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Днем будет от 20 до 25 градусов выше нуля.