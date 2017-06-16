16:40 16.06.2017 | Общество | Новости
100167996:mysnichenko

В Италии прекратил работу общественный транспорт

В Италии 16-го июня стартовала забастовка работников общественного транспорта.

В Италии прекратил работу общественный транспорт

К примеру, в Италии прекратил свою работу железнодорожный транспорт, воздушный и автомобильный. Такое сообщение поступило от издания Тhelocal. Согласно данным – итальянский министр транспорта отметил, что 16-е июня будет для итальянского транспорта т.н. черной пятницей. А организовали забастовку – транспортные профсоюзы, недовольные планом правительства касательно приватизации и либерализации перевозок пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Мостицкая будет ограничено движение транспорта – 18-го июня. Про это сообщал "Киевавтодор".


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