В Донецкой области водоснабжение после отключения восстановлено на 80%

Около 80% населенных пунктов от общего количества в Донецкой области наконец-то подключены к централизованному водоснабжению.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Так, к централизованному водоснабжению подключено население Покровского, Марьинского районов и населенных пунктов Селидивского городского совета.
При этом в Добропольском, Волновахском и Александровском районах также производится наполнение резервных резервуаров.
"Ночью 16 июня была запущена в работу Велико-Анадольская фильтровальная станция", - проинформировали в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекратила работу из-за обстрелов боевиков.