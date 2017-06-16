В Донецкой области водоснабжение после отключения восстановлено на 80%

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, к централизованному водоснабжению подключено население Покровского, Марьинского районов и населенных пунктов Селидивского городского совета.

При этом в Добропольском, Волновахском и Александровском районах также производится наполнение резервных резервуаров.

"Ночью 16 июня была запущена в работу Велико-Анадольская фильтровальная станция", - проинформировали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекратила работу из-за обстрелов боевиков.