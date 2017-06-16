10:18 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области водоснабжение после отключения восстановлено на 80%

Около 80% населенных пунктов от общего количества в Донецкой области наконец-то подключены к централизованному водоснабжению.

В Донецкой области водоснабжение после отключения восстановлено на 80%

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, к централизованному водоснабжению подключено население Покровского, Марьинского районов и населенных пунктов Селидивского городского совета.

При этом в Добропольском, Волновахском и Александровском районах также производится наполнение резервных резервуаров.

"Ночью 16 июня была запущена в работу Велико-Анадольская фильтровальная станция", -  проинформировали в пресс-службе ГСЧС. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекратила работу из-за обстрелов боевиков. 


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