В апреле население Украины сократилось

Так, население страны сократилось в течение года на 190 примерно тысяч граждан. Эти данные – без учета оккупированных местностей Крыма, а также Донбасса – где сейчас проводится АТО. Численность украинского населения к первому мая составила примерно 42 миллиона 500 тысяч граждан. Эти сведения распространил Госстат.

При этом к началу апреля население составляло 42 миллиона и 502 тысяч граждан, а это значит, что за 30 дней в стране жителей стало меньше на 20-ть тысяч – то есть на 0,05 процента. Это значит, что в течение года число украинцев сократилось на 190 тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, население Украины за февраль сократилось на 16-ть тысяч человек.