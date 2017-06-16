Суд назначил заседание по делу о госизмене Януковича на 26 июня

Суд назначил первое заседание на 26 июня. Заседание начнется в десять часов утра. Соответствующее решение было принято в пятницу, 16 июня, на заседании коллегии судей.

Суд согласился с позицией стороны защиты, что было нецелесообразно на стадии подготовительного заседания решать вопрос о возможности проведения специального (заочного) рассмотрения этого дела, поэтому этот вопрос будет решаться уже при рассмотрении дела по существу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Оболонском районном суде города Киева в пятницу, 16 июня, продолжилось подготовительное заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. На сегодняшнем заседании защитники Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко огласили свои очередные заявления. Они просят суд признать их подзащитного потерпевшим.