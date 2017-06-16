Синоптики предупреждают о пожарной опасности 16 июня

Так в Волынской, Ровенской, Киевской, а также центральных и южных областях объявлен пятый уровень опасности. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, 17-18 июня пожарная опасность местами ожидается в Херсонской и Днепропетровской областях.

В связи с чем ГосЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Лондона в ночь на среду, 14 июня, в 27-этажной жилой башне произошел пожар. В результате возгорания пострадали по меньшей мере, 17 человек.