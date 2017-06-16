Рынок средств защиты растений Украины

Партнером кейса стала компания «Август-Украина» – производитель качественных современных препаратов для защиты сельскохозяйственных культур, один из основных поставщиков крупных агрохолдингов и фермерских предприятий Украины. Компания имеет репутацию одной из самых эффективных и профессиональных в отрасли. Партнерами «Август-Украина» являются авторитетные лидеры агро отрасли Украины: компании «Астарта», «Мироновский Хлебопродукт», «Кернел», «NCH», «Мрия» и другие.

На украинском рынке препараты «Август» впервые появились в 2003 году. Портфолио продукции охватывает более 50 препаратов, и постоянновыпускаются новые, обладающие более высокой эффективностью.Производство компании находится в Республике Беларусь на заводе «Август-Бел». Предприятие оснащено европейским оборудованием, имеет собственную лабораторию, обеспечивающую контроль сырьяи безупречное качество продукции, а также научное подразделение, разрабатывающее новые высокотехнологичные формы препаратов.

Участниками программы стали Марат Халиуллин, генеральный директор «Август-Украина», Евгений Плотиннов, директор ЗАО «Август-Бел», и Алексей Сергиенко, главный агроном ПАТ «Мироновский хлебопродукт».

В программе подробно обсудили рынок пестицидов Украины – емкость, конкуренцию, ценообразование, дистрибуцию и логистику, себестоимость продукции, финансирование и риски. Поговорили о перспективах роста рынка СЗР, борьбе с фальсификатом и о стратегии компании «Август-Украина». Узнали о технологических, экологических и прочих преимуществах производственного процесса на заводе «Август-Бел». Услышали отзывы аграриев о качестве продукции.

На фото: Алексей Сергиенкона съемках программы.

«Рынок пестицидов Украины считается одним из самых интересных и быстроразвивающихся, и к нему приковано пристальное внимание всех производителей»,– Наталия Церковникова.

«В целом, мировое потребление пестицидов растет. И Украина, являясь высокотехнологичной страной по производству сельхоз культур, сто процентов будет расти, – ведь на сегодняшний день получить высокий урожай без пестицидов практически невозможно»,– Марат Халиуллин.

«Это [завод «Август-Бел»] самое современное, экологически чистое предприятие на территории Беларуси, и не побоюсь этого слова, в Европе», – Евгений Плотиннов.

«Долгая история [сотрудничества с «Август-Украина»] связана с тем, что продукты действительно подтверждают свое качество», – Алексей Сергиенко.

«Прийдет Август – будет урожай!» - на такой оптимистической ноте OpenCase с Наталией Церковниковой заканчивает первый сезон программы. До встречи в августе в эфирах Первого Делового телеканала!

На фото: Наталия Церковникова и Марат Халиуллинв студии OpenCase.