01:00 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Хмельницкой области задержала финансового инспектора

В Хмельницкой области в четверг, 15 июня, полиция задержала финансового инспектора управления Западного офиса Государственной аудиторской службы в области.

Полиция в Хмельницкой области задержала финансового инспектора

Он попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, на протяжении двух месяцев текущего года военная прокуратура отслеживала и задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды. Инспектор получил четыре тысячи долларов и пообещал повлиять на должностных лиц Городокского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области относительно закрытия уголовного дела.

Против задержанного открыто уголовно дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Сейчас решается вопрос по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице спасатели погорели на взятке размером 235 тысяч гривен. Полиция задержала должностных лиц, которые за эти деньги обещали владельцу автозаправки возврат оборудования, которое ранее у него же изъяли.


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