НАБУ на выходе из СИЗО задержало фигуранта газового дела Постного - ФОТО

Он задержан по новому подозрению прям на выходе из Лукьяновского СИЗО. При этом Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению.

Когда он вышел возле СИЗО уже стояли три микроавтобуса со спецназом и две машины скорой помощи. Задержанного повезли в НАБУ для следственных действий, а после − в изолятор временного содержания.

Напомним, в САП заявили, что один из фигурантов так называемой "газовой схемы" Онищенко Валерий Постный может сбежать, если суд освободит его из-под стражи.

Как сообщал УРА-Информ, всего следствием установлена причастность к участию в "газовой схеме" 27 человек. Во время досудебного расследования девять из них признали свою вину и заключили сделки о признании вины. Еще десять человек подозреваемых в уголовном деле, в том числе сам Онищенко, находятся в розыске