01:30 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине насосная станция работает на 100%

Работники от украинской СЦКК передали, что 15-го июня на водоводе Донетчины завершились необходимые работы.

На Донетчине насосная станция работает на 100%

Таким образом – насосная станция сейчас функционирует на 100 процентов – передали в пресс-центре АТО.  Насосная станция сейчас полностью функционирует и полностью обеспечивает водой жителей востока – также сказано в сообщении. Станция, как известно. сейчас – очень важный узловой объект в схеме снабжения водой региона.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине ранее около 400 тысяч жителей лишились водоснабжения – несколько дней назад. Отсутствие же воды в регионе грозит жителям вспышками разнообразных инфекций – передавали в центре новостей ООН. 


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