На Донетчине насосная станция работает на 100%

Таким образом – насосная станция сейчас функционирует на 100 процентов – передали в пресс-центре АТО. Насосная станция сейчас полностью функционирует и полностью обеспечивает водой жителей востока – также сказано в сообщении. Станция, как известно. сейчас – очень важный узловой объект в схеме снабжения водой региона.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине ранее около 400 тысяч жителей лишились водоснабжения – несколько дней назад. Отсутствие же воды в регионе грозит жителям вспышками разнообразных инфекций – передавали в центре новостей ООН.