15:42 16.06.2017 | Общество | Новости
100167993:mysnichenko

Миллион украинцев работает и учится в Польше

На данный момент примерно миллион украинских граждан трудятся либо же учатся в государстве Польша.

Миллион украинцев работает и учится в Польше

Про это в рамках одного из интервью для СМИ поведал посол Польши в нашей стране – Ян Пекло. Согласно его словам – примерно миллион украинских граждан сейчас трудятся в государстве Польша либо приехали сюда с целью учебы. В основном все это проходит легально и многим украинцам выгодно – они затем присылают деньги своим родным в Украину – отметил посол.

Касательно же введения безвиза и опасности того, что украинцы массово поедут в Польшу, посол сказал, что нет таких опасений. Все желавшие выехать в Польшу уже и так там.

Как сообщал УРА-Информ, из Украины вскоре будет ходить поезд до Кракова.


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