ГПУ помогает Бабушкину и Дубовому в рейдерском захвате офисов – СМИ

Руководители компании считают, что такими действиями правоохранители помогают экс-главному архитектору Киева Сергею Бабушкину и экс-народному депутату Александру Дубовому в незаконном захвате объекта. Об этом KV стало известно из сообщения издания "Багнет".

"Обыски в офисе компании, у меня дома, у учредителей и наших адвокатов носят сугубо рейдерский характер со стороны Генеральной прокуратуры Украины и заказчиков уголовного дела - Сергея Бабушкина и Александра Дубового", - заявила гендиректор "Лиры" Галина Васильченко-Михно.

"В рамках открытого уголовного производства, по которым проходят одновременно обыски в 13 местах, нет никакого состава преступления. Дело открыто на выдуманных основаниях. По сути, ГПУ своими действиями вмешивается в хозяйственную деятельность предприятия, не дав ООО "Лира-2000" возможности дать свои аргументы. Проведены незаконные обыски в помещениях компании, ее учредителей, сотрудников и адвокатов. Более того, следователь, обратившись в суд с ходатайством о проведении обысков во владениях адвокатов, превысил свои служебные полномочия, что носит уголовно-правовой характер", - добавил адвокат ООО Василий Чередниченко.

По информации издания, конфликт вокруг офисного центра площадью 12 тыс. кв. м, известного в столице как "Стекляшка" на Днепровском спуске рядом с бывшим Дворцом пионеров и гостиницей "Салют", тянется уже не первый год.

"Сергей Бабушкин выступил автором проекта здания. В 2013 году в его распоряжении находилась доля в 25% уставного капитала ООО "Лира-2000", остальные 75% принадлежали компании "Бредвин Трейдинг Лимитед". В 2014 году госрегистратор внес изменения с Единый государственный реестр и изменил состав учредителей, исключив "Бредвин" из перечня собственников "Лиры" без ее ведома. Все 100% акций компании перешли в собственность Сергея Бабушкина. Кроме этого, изменено и место юридической регистрации - вместо г. Киев компания теперь зарегистрирована в г. Львов", - рассказывает адвокат "Лиры" Василий Чередниченко. Он считает такую смену незаконной, как и весь процесс перерегистрации.

После этого в 2014 году Сергей Бабушкин продал все акции "Лиры-2000" за 1,150 млн. долларов добросовестному приобретателю – ничего не подозревающей компании "Оилси". Затем он через суд добивается признания сделки недействительной и якобы возвращает компанию в свою собственность, будто «забыв» о полученных деньгах.Всего схему удалось провернуть с тремя разными добросовестными покупателями.

Последними покупателями стали три человека родом из Одесской области: Николай Бурлаченко, Валентин Таратухин и Вячеслав Арабов. По данным издания, все они связаны с Александром Дубовым – экс-народным депутатом Украины от партии "Батькивщина".

Закреплением сотрудничества, считают в "Лире", является взаимодействие тандема Бабушкина и Дубового с Генеральной прокуратурой. В частности, по словам Чередниченко, «дело» «стекляшки» якобы лично "сопровождает" начальник Главного следственного управления ГПУ Юрий Грищенко.

"Именно его подпись стоит под постановлениями о возбуждении уголовных производств в отношении должностных лиц ряда компаний, связанных с акционерами "Лиры", он обращается в Печерский районный суд г. Киева с ходатайствами о проведении десятков обысков", - отмечает адвокат.

КиевVласть, Алексей Ветров