10:32 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Луганскую ТЭС в Счастье

В четверг вечером, 15 июня, под обстрел боевиков попала Луганская теплоэлектростанция, расположенная в поселке Счастье.

Боевики обстреляли Луганскую ТЭС в Счастье

Около девяти часов вечера на территорию автотранспортного цеха упал минометный снаряд. Повреждено транспортное имущество ЛуТЭС. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

По данным ведомства в результате террористического акта никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники станции получили распоряжение сократить время пребывания на территории станции при отсутствии острой производственной необходимости, - отмечено в сообщении.

Напомним, с августа 2014 года ЛуТЭС является единственным производителем электроэнергии для севера Луганской области. До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач.

Как сообщал УРА-Информ, около 80% населенных пунктов от общего количества в Донецкой области наконец-то подключены к централизованному водоснабжению.


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