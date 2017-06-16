Боевики обстреляли Луганскую ТЭС в Счастье

Около девяти часов вечера на территорию автотранспортного цеха упал минометный снаряд. Повреждено транспортное имущество ЛуТЭС. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

По данным ведомства в результате террористического акта никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники станции получили распоряжение сократить время пребывания на территории станции при отсутствии острой производственной необходимости, - отмечено в сообщении.

Напомним, с августа 2014 года ЛуТЭС является единственным производителем электроэнергии для севера Луганской области. До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач.

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