Блокадники Семенченко не будут взрывать дамбу водохранилища Бурштынской ТЭС

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель Штаба блокады Михаил Гергелюк. В тоже время, он выразил уверенность, что нынешние собственники приватизировали Бурштынскую ТЭС незаконно и блокадники будут заниматься этой проблемой.



Ранее народный депутат Семен Семенченко (фракция «Самопомоч») завил о начале второго этапа блокады ОРДЛО одной из целей котрой станет Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Отвечая на вопрос будет ли Семенченко инициировать проверки АМК и ФГИ на этих предприятиях, нардеп заявил, что Бурштынскую ТЭС просто "заберут". "Мы его (предприятие) заберем. Просто заберем физически", - заявил нардеп.

есной 2015 года компания «Бизнес-Инвест» (формальные собственники «Бизнес-Инвеста» фигурировали в списке руководителей фирм-прокладок, через которые летом 2014-го Приватбанк выводил $ 1,82 млрд) подала иск в хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% госпакета акций энергогенерирующего предприятия «Западэнерго». В результате судебных решений «Бизнес-Инвесту» в удовлетворении исковых заявлений отказано.



Бурштынская ТЭС (БуТЭС) - тепловая электростанция, расположенная возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность — 2334 МВт. БуТЭС входит в состав ПАО «Западэнерго». С1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе "Бурштынского острова" и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E). Присоединение к ENTSO-E открыло возможности для увеличения экспортных поставок электроэнергии с Украины.

есной 2015 года компания «Бизнес-Инвест» (формальные собственники «Бизнес-Инвеста» фигурировали в списке руководителей фирм-прокладок, через которые летом 2014-го Приватбанк выводил $ 1,82 млрд) подала иск в хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% госпакета акций энергогенерирующего предприятия «Западэнерго». В результате судебных решений «Бизнес-Инвесту» в удовлетворении исковых заявлений отказано.



Бурштынская ТЭС (БуТЭС) - тепловая электростанция, расположенная возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность — 2334 МВт. БуТЭС входит в состав ПАО «Западэнерго». С1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E). Присоединение к ENTSO-E открыло возможности для увеличения экспортных поставок электроэнергии с Украины.