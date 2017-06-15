Вопреки воле генпрокурора или почему подчиненные Луценко всячески тормозят расследование дела «Агрейна»?

Не так давно СМИ запестрили заголовками о том, что дело многомиллионной аферы агрохолдинга «Агрейна» не дал похоронить лично Генеральный прокурор Юрий Луценко. По его команде производство было передано в прокуратору г. Киева, с целью проведения всестороннего расследования.

Однако, спустя более, чем полгода активной работы следователей, отдельные клерки и суды начали всячески тормозить процесс расследования.

Напомним, что дело о рейдерстве агрохолдинга «Агрейн», по которому главным подозреваемым проходит партнер Коломойского – Павел Овчаренко, возбуждалось при разных генеральных прокурорах. Каждый раз, спустя пару месяцев активных следственных действий, по неизвестным причинам дело тормозилось и откладывалось в дальний ящик.

Источники в самой ГПУ утверждают, что за “решение” своих проблем Овчаренко очень щедро благодарил предшественников нынешнего Генпрокурора. И только Луценко ни под каким предлогом не захотел водить дружбу с Овчаренко, – и следовательно, уголовное производство получило «зеленый свет» для расследования.

В конце прошлого года, у фигурантов аферы «Агрейна» сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски. По итогам, у правой руки Овчаренка – Юрия Болотского правоохранители изъяли рекордных 72 кг золота в слитках. Кроме того, у служебных лиц холдинга было изъято более четверти миллиона долларов, также большие суммы в гривнах и евро, оружие, коллекционные монеты и еще – банковские сертификаты на золото общим весом более 400 кг (!).

Суть обвинений Овчаренка и его подельников сводиться к тому, что они вывели в Панаму 22 украинских фермерских предприятия, отмывали деньги, не платили налогов и присвоили ненадлежащее им имущество.

Добавим, что по делу «Агрейна» следователи уже предъявили подозрение в мошенничестве 12 сотрудникам холдинга. Трое из них – даже получили судебные приговоры. Самого Овчаренко по представлению СБУ – объявили во Всеукраинский розыск.

И на этом, пожалуй, все… Дальше дело агроаферистов всячески саботируется судами и отдельными клерками прокуратуры.

К примеру, следователи гор.прокуратуры в судах первой инстанции добиваются оглашения Овчаренка в розыск Интерполом (ранее он уже разыскивался Интерполом, но позже у него была снята «красная карточка» сейчас у Овчаренка – «синяя карточка» Интепола). Однако, суды апелляционной инстанции всякий раз без причины и законных оснований отказывают следователям в приводе главного подогреваемого. И это при том, что, по материалам дела, преступные действия Овчаренко нанесли государству и пострадавшим ущерб в размере 300 млн. долларов

Дальше - больше. В Генеральную прокуратуру от следователей по делу «Агрейна» регулярно передаются документы касательно оказания международной правовой помощи. Далее, международным департаментом ГПУ они должны передаваться в прокуратуры разных стран, где также имеются следы преступлений Овчаренка. В первую очередь речь, о Франции, где скрывается Овчаренко, и Лихтенштейне (где против него открыто уголовное дело по подозрению в рейдерстве и мошенничестве). Однако, определенными клерками, фактически под носом у самого Генерального Луценка, эти процессы саботируются.

Хватит ли политической воли у главы ГПУ Юрия ЛУценка все же довести начатое до конца и пресечь попытки нерадивых подчиненных заработать на Овчаренко – покажет время!

Источник: БАГНЕТ