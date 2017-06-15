00:30 15.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине к сезону готовы только половина пляжей

По состоянию на сегодняшний день в Украине половина пляжей на реках, озерах и побережье морей к летнему сезону неготовы.

В Украине к сезону готовы только половина пляжей

Всего в Украине насчитывается более 320 пляжей на реках и озерах и около 200 на побережье Черного и Азовского морей. Об этом в среду, 14 июня, сообщила Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

По данным ведомства по результатам обследований пляжей на предмет наличия источников водоснабжения, уборных, кабинок для переодевания, пунктов оказания медицинской помощи и тому подобного было подписано около 50% от общего количества паспортов пляжей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть открыла в Киеве 11 пляжей. По состоянию на вторник, 6 июня, коммунальное предприятие "Плесо" заявило, что все они готовы к началу купального сезона.


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