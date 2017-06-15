В Кривом Роге прогремел взрыв, есть пострадавшие

Об этом сообщили местные жители в Facebook.

В сообщении говорится, что очевидцы считают предполагаемой причиной пожара взрыв газовой колонки. По словам одного из местных жителей, после взрыва квартира загорелась, на место инцидента прибыли сотрудники ГСЧС, правоохранители и газовые специалисты.

Отмечается, что в районе взрыва на дороге разбросаны осколки и обломки, движение в сторону 95 квартала осуществляется только по встречной полосе.

Кроме того, уточняется, что возгорание произошло на кухне, общая площадь пожара составила 16 кв.м. По предварительным данным, пострадал один человек.

В данный момент спасатели эвакуировали часть жителей из здания и тушат пожар.

Ранее УРА-Информ сообщал, что спасатели потушили пожар на суконной фабрике в Березане.