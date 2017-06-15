13:11 15.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Каменском ограбили Приватбанк

На Днепропетровщине неизвестные ограбили банк.

В Каменском ограбили Приватбанк

Об этом сообщает ТСН.

В сообщении говорится, что в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные ограбили отделение "Приватбанка".

Инцидент произошел в прямо в центре города. Сообщается, что грабителей было несколько. Предположительно, они были вооружены.

По словам очевидцев, один из грабителей выбегал из банка с большой сумкой.

В данный момент подробности происшествия выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во Львове двое неизвестных ограбили ювелирный магазин. Мужчины с прикрытыми лицами ворвались в магазин на улице Городецкой, разбили витрину, забрали драгоценности и скрылись в неизвестном направлении.


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