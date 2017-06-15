В Каменском ограбили Приватбанк

Об этом сообщает ТСН.

В сообщении говорится, что в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные ограбили отделение "Приватбанка".

Инцидент произошел в прямо в центре города. Сообщается, что грабителей было несколько. Предположительно, они были вооружены.

По словам очевидцев, один из грабителей выбегал из банка с большой сумкой.

В данный момент подробности происшествия выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во Львове двое неизвестных ограбили ювелирный магазин. Мужчины с прикрытыми лицами ворвались в магазин на улице Городецкой, разбили витрину, забрали драгоценности и скрылись в неизвестном направлении.