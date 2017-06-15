Уровень доверия к полиции в Украине составляет 42%, - Аваков

По его словам, в 2016 этот показатель был намного меньше, а три года назад составлял 3%.

"Три года назад рейтинг доверия к милиции, особенно после событий на Майдане, был в пределах 5-10%", - отметил Аваков.

Также министр во время четвертой встречи парламентско-общественной платформы на тему “Создание института детективов полиции” заявил, что в Норвегии уровень доверия к полиции превышает 90%, а в Литве - 78%.

Напоследок Арсен Аваков добавил, что в 32 городах Украины сейчас работает патрульная полиция.

"Создан единый универсальный подразделение полиции особого назначения "Корд", начато реформирование системы изоляторов временного содержания, полностью перезагружена система внутренней безопасности", подчеркнул он.

Напомним,к ак сообщал "УРА-Информ", глава украинского МВД А. Аваков уже презентовал 95 электроавто, которые были выделены для Нацполиции.