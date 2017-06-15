Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Это уже 66-й по счету так называемый "гумконвой", который Россия отправляет в помощь боевикам. Как сказано в сообщении пресс-службы российского МЧСа, колонна везет более 500 тонн груза и основную массу его, по утверждению россиян, составляет детские продуктовые наборы и медикаменты.

Перед границей колонна, уже традиционно, разделится на две части. Одна из них отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган". После машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

Напомним, за время проведения боевых действий в Украине российский МЧС отправил на Донбасс более 68 тысяч тонн груза в помощь боевикам. По данным украинских пограничников Россия отправляет своим войскам оружием и военной техникой, а так называемые "гуманитарные конвои" являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе..

Как сообщал УРА-Информ, 25 мая, из Ростовской области в сторону украинской границы выехала 65-ая колонна автомобилей с так называемым " гуманитарным конвоем".