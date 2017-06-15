11:17 15.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе вскоре восстановят водоснабжение

Насосная станция на Донбассе уже функционирует согласно штанному графику.

На Донбассе вскоре восстановят водоснабжение

Так, уже вечером 15-го июля на Донбассе люди будут пользоваться централизованным водоснабжением. Эти сведения распространил П. Жебривский. Он отметил, что насосная станция сейчас начала функционировать согласно обычному  графику.

Скоро будут заполнены резервуары, и вечером люди будут пользоваться водоснабжением. При этом 14-го числа было сообщение о том, что с целью обеспечения людей водой создали штаб, в котором участие принимают международные организации. А сейчас без воды остаются 72 населенных пункта и 400 тыс. человек.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине водоснабжения лишились сразу пять районов.


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