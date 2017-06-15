На Донбассе в среду ранены трое украинских военных

Всего за последние сутки противник 55 раз открывал огонь по украинских позициям. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на приморском направлении противник из минометов калибра 120 мм стерлял в районе Николаевки.

Из 122-мм ствольной артиллерии были обстреляны позиции украинских воинов вблизи Чермалык. Также из минометов калибра 82 мм они били вблизи Красногоровки. Кроме того, под вражеским огнем вчера неоднократно оказывались населенные пункты Павлополь, Талаковка, Водяное, Лебединское, Широкино, Гнутово и Марьинка.

На донецком направлении было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Обстреляв еще днем из танков Новолуганское на Светлодарской дуге, захватчики резко активизировались с приходом сумерек. Сначала они стреляли из крупнокалиберных минометовв районе Авдеевки, а затем Пески, Опытное и Верхнеторецкое.

На луганском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов. Там из минометов, калибра 120 мм, боевики били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также неподалеку от Желтого, Новотошковки, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, противник неоднократного открывал огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Напомним, в ночь на четверг, 15-ое июня, боевики обстреляли жилые кварталы Сухой Балки. Огонь велся в основном из тяжелой артиллерии, скорее всего из калибра 152 мм. В результате обстрела один местный житель погиб.